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إزالة 273 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى النيل في 5 محافظات

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مصراوي Masrawy

إزالة 273 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى النيل في 5 محافظات

04:09 م السبت 15 يوليو 2017

إزالة 273 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى النيل في 5 محافظات

إزالة حالات تعد على أملاك الدولة

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، وتمكنت من إزالة 273 حالات تعد متنوعة.

ووجهت الأجهزة الأمنية في الغربية والمنيا وقنا والأقصر ومطروح حملات إزالة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 273 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، وضبط 24 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، ومواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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مصراوي Masrawy

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