"تعليم مطروح": غلق باب الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الدكتور سمير النيلي، إغلاق باب التقدم بطلبات الالتحاق بمدرسة الضبعة لتطبيقات التكنولوجيا النووية، مضيفًا أن اللجنة المختصة بتلقي الطلبات، تسلمت 1870 ملفًا من الحاصلين على الإعدادية هذا العام من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف النيلي، في تصريح اليوم السبت، أن الالتحاق بالمدرسة النووية شهد إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية من كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية المختصة بتلقي الطلبات أدت عملها على أكمل وجه طوال خمسة عشر يومًا، وهي المدة المحددة لقبول الطلبات من قبل الوزارة، لاختيار 75 طالبًا من الطلاب المتقدمين، وتخصيص نسبة 40% لأبناء مطروح.

وأشار إلى تشكيل لجنة فنية لفحص طلبات الالتحاق، واختيار من ينطبق عليهم الشروط الوزارية، والإعلان عن هذه الأسماء يوم السبت 22 يوليو الجاري، بديوان مديرية التربية والتعليم، والصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن موعد المقابلة الشخصية والامتحان التقييمي للطلاب الذين سيتم اختيارهم وفق القواعد والشروط الوزارية، تم تحديده يوم الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل، بالقاعة الكبرى بديوان المديرية.