السادسة على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: "الإمام الأكبر" مثلي الأعلى

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الطالبة آية فوزي حسن المراكبي، الحاصلة على المركز السادس أدبي على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، من مركز تلا بمحافظة المنوفية، إنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية، موضحة أنها كانت تذاكر لمدة 8 ساعات يوميًا، لكثرة مواد التعليم الأزهري (17 مادة) وصعوبتها.

وأضافت أن مثلها الأعلى هو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مضيفة أنه يمثل قدوة في العلم والمعرفة لكل طلاب التعليم الأزهري.

وأكدت أن التعليم الأزهري، يحتاج إلى اهتمام كبير، حيث يتسرب منه الطلاب كل عام ويتجهون إلى العام، وتقل نسبة الطلاب فيه عامًا بعد آخر، مشيرة إلى ضرورة تخفيف عدد المواد الدراسية لجذب أكبر عدد من الطلاب.

وتابعت: "أن التعليم الأزهري يزيد المعرفة بأمور الدين ويجعل الطالب قويًا في بعض المواد كاللغة العربية"، موكدة أنها ستلتحق بكلية اللغات والترجمة.

ومن ناحيته أكد والد آية، معلم لغة عربية بالأزهر الشريف، أن نجلته الكبرى بين أشقائها، وحافظة لكتاب الله كاملًا منذ المرحلة الإعدادية.

وأضاف: "مفيش عزوف عن الالتحاق بالأزهر، لكن بعض الناس لا تفهم رسالة الأزهر، وهي الوسطية والاعتدال والتسامح".