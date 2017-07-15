المعارضة التركية تنتقد فشل الحكومة في منع محاولة الانقلاب الفاشلة

أنقرة - (د ب أ):

انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا فشل الحكومة في منع محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، والحملة الصارمة التي شنتها بعد ذلك، خلال جلسة خاصة للبرلمان، بمناسبة الذكرى الاولى للمحاولة.

وطالب، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إلى يسار الوسط بمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين سمحوا للانقلابيين بالتسلل في "المواقع الأكثر حساسية للدولة".

وقال إن جهود البرلمان للتحقيق في محاولة الانقلاب تعثرت، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها قادة الأمن في البلاد.

وفي حديثه إلى الرئيس رجب طيب اردوغان في قاعة البرلمان، دعا قليجدار إلى تعزيز الديمقراطية وانتقد حالة الطوارئ "الدائمة" والمستمرة، التي تسمح للحكومة بالحكم بالمراسيم.

وأضاف "لقد تم تدمير العدالة".