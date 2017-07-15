حبس "عاطل وقهوجي" بتهمة قتل مقاول أثناء هروبهما من جريمة سرقة

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم السبت، حبس عاطل وقهوجي ٤ أيام على ذمة اتهامهم بقتل مقاول أثناء فرارهما من طالب سرقا متعلقات من سيارته بمنطقة السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام أول بلاغًا من "محمد السيد"، 25 سنة، طالب، يفيد أنه أثناء ترك سيارته بشارع "جوزيف تيتو" دائرة قسم النزهة وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج والاستيلاء على "جهاز كمبيوتر لاب توب وكاميرا".

وأضاف أنه راجع كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وشاهد سيارة "ماتريكس فضي اللون" يستقلها شخصان قاما بالترجل منها وكسر زجاج السيارة والاستيلاء على المسروقات.

وأثناء تواجد المبلغ (الطالب) بمنطقة الحرفيين وبصحبته أحد أصدقائه ويدعى "حامد موسى"، 39 سنة، مقاول مقيم دائرة قسم شرطة النزهة (قائد دراجة نارية) شاهد السيارة المستخدمة في واقعة سرقته، فاتصل بالنجدة، وفور وصول القوات أشهر أحد المتهمين سلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته وأطلق أعيرة نارية في محاولة للهرب نتج عنها إصابة المقاول والتي أدت إلى وفاته.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المقاول، عن إصابته بطلق ناري بالصدر من الجانب الأيسر، ما أودى بحياته.

وتمكنت القوات من ضبطهما وتبين أنهما كل من "هشام. خ"، 35 سنة، عاطل، ومسجل خطر، وبحوزته سلاح ناري "طبنجة ع عيار 9مم " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و"محمد. أ"، 40 سنة، قهوجي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط جهاز كمبيوتر لاب توب، والكاميرا المستولى عليها من داخل سيارة المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5998 لسنة 2017م إداري القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.