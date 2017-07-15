ضبط 4 سودانيين بتهمة تحطيم 4 سيارات في الزيتون

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، 4 طلاب سودانيين لقيامهم بإحداث تلفيات في سيارات بعض الأهالي بمنطقة الزيتون عقب تناولهم المواد الكحولية والتشاجر فيما بينهم.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "عبد الحميد.ب" 65 سنة، و"إبراهيم.د"، 47 سنة، و"محمود.ع"، 39 سنة، و" إبراهيم.م"، 64 سنة، بتضررهم من 4 أشخاص سودانيين الجنسية لإحداثهم تلفيات بالسيارات ملكهم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم وتبين أنهم كل من "أفوان بول بارك"، 18 سنة، طالب، و"أفوان برن اتاك جرن"، 21 سنة، طالب، و"كيان نيل بل كيان"، 21 سنة، طالب، و"تكفين ايزاك قدم مالول" 18 سنة، طالب.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بأنه عقب قيامهم بتناول المواد الكحولية تشاجروا فيما بينهم بمكان الواقعة وإحداث التلفيات المشار إليها بالسيارات ملك المُبلغين.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.