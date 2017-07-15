أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: ضبط 255 قضية تموينية خلال أسبوع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: ضبط 255 قضية تموينية خلال أسبوع

03:40 م السبت 15 يوليو 2017

محافظ الدقهلية: ضبط 255 قضية تموينية خلال أسبوع

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تحرير 255 قضية تموينية، من قبل ضباط مباحث خلال الأسبوع الماضي.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، إنهم ضبطوا 50.5 طن دقيق مدعم، ومقررات تموينية بإجمالي 17620 ألف جنيه، و262 بطاقة ذكية، بعد جمعها من قبل أحد المواطنين، و6655 سلع مغشوشة بإجمالي 1 طن و287 كيلو، بالإضافة إلى إعدام 29 من الطيور في مجال مكافحة إنفلونزا الطيور، و30 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وأضاف "الشعراوي" أنهم حرروا أيضًا 77 قضية عدم إعلان عن الأسعار، بجانب قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وقضايا إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، والبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وأشاد "الشعراوي" بالجهود المبذولة من جانب إدارة شرطة التموين ودورهم في الرقابة على الأسواق، والتصدي لعمليات التهريب والاحتكار.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية الرقابة المستمرة وضرورة تكثيف الحملات، لتشمل كل المراكز والأحياء والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط للأسواق، وتوفير كل السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية، وتشديد الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ضبط أدوية غير مرخصة بنصف مليون جنيه في الدقهلية

    أخبار

  • ضبط 125 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

    أخبار

  • محافظ الدقهلية يسلم وحدات سكنية لمتضرري انهيار عقار بالمنصورة

    أخبار

  • بالصور.. سيدة تستوقف موكب محافظ الدقهلية والأخير يوجه بحل مشكلتها

    أخبار

إعلان

7cd330ec22.jpg
8af254ac30.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح