محافظ الدقهلية: ضبط 255 قضية تموينية خلال أسبوع

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تحرير 255 قضية تموينية، من قبل ضباط مباحث التموين خلال الأسبوع الماضي.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، إنهم ضبطوا 50.5 طن دقيق مدعم، ومقررات تموينية بإجمالي 17620 ألف جنيه، و262 بطاقة ذكية، بعد جمعها من قبل أحد المواطنين، و6655 سلع مغشوشة بإجمالي 1 طن و287 كيلو، بالإضافة إلى إعدام 29 من الطيور في مجال مكافحة إنفلونزا الطيور، و30 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وأضاف "الشعراوي" أنهم حرروا أيضًا 77 قضية عدم إعلان عن الأسعار، بجانب قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وقضايا إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، والبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وأشاد "الشعراوي" بالجهود المبذولة من جانب إدارة شرطة التموين ودورهم في الرقابة على الأسواق، والتصدي لعمليات التهريب والاحتكار.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية الرقابة المستمرة وضرورة تكثيف الحملات، لتشمل كل المراكز والأحياء والمدن والقرى، بهدف تحقيق الانضباط للأسواق، وتوفير كل السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية، وتشديد الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.