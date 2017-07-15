غدًا.. التعليم تبدأ استقبال طلبات تظلم الطلاب من نتيجة الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب استقبال التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، غدًا الأحد ولمدة شهر.

وهناك عدة إجراءات يجب على طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم، اتباعها لتقديم تظلم من نتيجة مادة أو أكثر، تبدأ بسداد الطالب مبلغ 100 جنيه بأحد البنوك الوطنية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عن كل مادة يريد التظلم من درجاتها، ويقدم طلبًا للاطلاع على ورقة إجابته في مادة أو أكثر، لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديرية التعليمية التابع لها، مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

بعد ذلك يُحدَد للطالب موعد للاطلاع على كراسة إجابته، على أن تقتصر عملية الاطلاع على صورة كراسة الإجابة وليس أصلها، ويدون ملاحظاته بورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.

يلي ذلك ذهاب ورقة الإجابة المتظلم من نتيجتها، إلى الإدارة العامة للامتحانات ليطلع عليها مستشار المادة، ليحصل الطالب على درجات إذا كان يستحق، أو يبقى الوضع على ما هو عليه.

وفي حالة استحقاق الطالب لدرجات إضافية، بعد تقديم التظلم، وإعادة النظر في ورقته، فإنه يسترد مبلغ الـ100 جنيه الذي سدده عند تقديم التظلم.

وأعلنت وارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، لهذا العام، بنسبة نجاح 72.4 %، مسجلة انخفاضًا عن الأعوام الثلاثة السابقة.​