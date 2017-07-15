أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مسؤول طبي: مصابات الطعن غادرن للقاهرة وجثثا الألمانيتان في المشرحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسؤول طبي: مصابات الطعن غادرن للقاهرة وجثثا الألمانيتان في المشرحة

02:45 م السبت 15 يوليو 2017

مسؤول طبي: مصابات الطعن غادرن للقاهرة وجثثا الألمانيتان في المشرحة

إحدى السائحات المصابين

الغردقة- محمد زكريا:

قال مسؤول في مستشفى الغردقة العام، إن السائحات المصابات الثلاث اللائي وصلن إلى المستشفى ظهر السبت، بعد أن استقرت حالتهن الصحية.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه نظًرا لتعليمات مشددة تمنع من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، أن طائرة اصطحبت المصابات الثلاث إلى القاهرة.

وأوضح المسؤول في المستشفى العام، أن اثنتان من المصابات تحملان الجنسية الأرمينية، فيما تحمل الثالثة الجنسية التشيكية، أما جثتي الضحيتين الألمانيتين ففي مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة في انتظار تسليمهما لذويهما.

وشهد شاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة، ظهر الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، واقعة اعتداء بالطعن على 6 سائحات، من قِبل شخص يحمل سلاح أبيض "سكين"، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 أخريات.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة "الطعن".

وفيما أشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل سابحًا إلى شاطئ قرية الذهبية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأوضح خالد طه، مدير عام فندق "صني دايز بالاسيو" أن المتهم طعن سائحتين في شاطئ قرية ذهبية، ثم قفز أسوار فندقه في محاولة للهرب ليصيب في طريقه 4 سائحين، قبل أن يتحفظ عليه أفراد أمن الفندق ويتم تسليمه لقوات الأمن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسعف الضحايا الألمان: 7 طعنات أودت بحياة السائحتين

    أخبار

  • وكيل لجنة حقوق الإنسان يطالب بتغيير خطة التدريب في وزارة الداخلية

    أخبار

  • وزير الأوقاف: الاعتداء على السياح والمقيمين يخالف الشرائع السماوية

    أخبار

  • "هيئة الاستعلامات": العمليات الإرهابية تؤكد قدرة الشرطة على حماية

    أخبار

إعلان

deb590984b.jpg
74a404ed9e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين

حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين