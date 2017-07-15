«القمة والتجديد والصفقات».. حسام البدري يتحدث

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الزمالك المقبلة في ختام مباريات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الإثنين القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مشددًا على انها تبقى قمة كروية بغض النظر عن موقف كل فريق في بطولة الدوري، بعدما حسم الأهلي اللقب منذ عدة أسابيع.

وأشار «البدري» في تصريحات للموقع الرسمي إلى أنه سيخوض تلك المباراة بكافة العناصر الأساسية، ولن يتم إراحة أي من اللاعبين، نظرًا لأن المباراة لها أهمية جماهيرية ويسعى للاستفادة منها على النحو الفني الأمثل.

وأوضح «البدري» أنه بالرغم من حسم لقب الدوري للأهلي منذ عدة أسابيع، وانتهاء المسابقة رسميـًا، إلا إن مباريات الأهلي والزمالك دائمـًا ما تحمل أهمية خاصة لدى اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجماهير، ولهذا يبحث عن تقديم مباراة تليق باسم وأهمية الفريقين.

وشدد المدير الفني للأهلي على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، التي تعد ختام للموسم، ويسعى أن تكون ختامـًا جيدًا للموسم المنقضي، الذي قدم فيه الأهلي، أرقامـًا مميزة على كافة المستويات وحتى يسعد جماهير الأهلي.

وكشف «البدري» عن أمنيته أن تقام مباراة الأهلي والزمالك من الموسم القادم بحضور جماهير، لتكتمل الصورة لتلك المباراة التي ينتظرها الجميع.

وعن تجديده مع الأهلي قبل القمة.. قال حسام البدري، إن التجديد أمر يسعده للغاية بالاستمرار مع الفريق، ولكن التوقيت ليس شرط، فهو من البداية أعلن أنه تحت أمر الأهلي في حال بقائه دون أي شروط.

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وعن متطلباته الفنية.. قال المدير الفني، إنه عرض الملف الفني بالكامل على رئيس النادي، وتباحثا سويـًا في كافة الأمور الخاصة بالموسم الجديد، ومستقبل فريق الكرة من أجل التطوير بشكل مستمر، وأنه حدد جميع طلباته الفنية لدى رئيس النادي، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا لتطوير أداء الفريق وتجديد الدماء، بما يرضي طموحاته كمدير فني وطموحات جماهير الأهلي في إحراز البطولات.

وأكّـد البدري، أن أحمد حجازي، لاعب الفريق خرج من حسابات الجهاز الفني لمباراة القمة المقبلة، بسبب ارتباطه بموعد الفحص الطبي مع نادي وست بروميتش ألبيون، تمهيدًا لإتمام إجراءات الإعارة لصفوف النادي الإنجليزي من بداية الموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي وافقت على عرض ويست بروميتش الإنجليزي، بطلب استعارة أحمد حجازي لمدة موسم، بدءًا من الموسم المقبل، وذلك وفقـًا للعرض المادي الذي تلقاه الأهلي، توافق مع رغبة اللاعب في الرحيل.

كما أكد المدير الفني للأهلي، صعوبة لحاق صالح جمعة، لاعب وسط الفريق بمباراة الزمالك، خصوصـًا وأن الجهاز يسعى للحفاظ على اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة، ولكن الحسم النهائي للحاق اللاعب بمواجهة الزمالك سيكون قبل مران اليوم السبت.

ويعاني صالح جمعة من إجهاد في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة بكأس مصر.

وأشار «البدري» إلى أنه قرر منح عدد كبير من العناصر الأساسية بالفريق راحة سلبية، عقب مباراة الزمالك المقبلة، لرؤيته الخاصة بضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات والمباريات لفترة كافية، للفصل بين الموسم الماضي والموسم المقبل.

وإختتم المدير الفني بالتأكيد على أهمية تلك الراحة للاعبين، الذين سيحصلون عليها للاستعداد للموسم الجديد والبطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أسماء اللاعبين ومدة الراحة سيتم تحديدهما بعد مباراة القمة أمام الزمالك، الإثنين المقبل.