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مهاجم بوركينا فاسو يصل القاهرة للتوقيع للمصري البورسعيدي

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مهاجم بوركينا فاسو يصل القاهرة للتوقيع للمصري البورسعيدي مهاجم بوركينا فاسو يصل القاهرة للتوقيع للمصري البورسعيدي

التحرير

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وصل أريستيد بانسيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو، لمطار القاهرة، للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان في استقبال مهاجم بوركينا فاسو صاحب الـ32 عامًا، محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي المصري، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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الجدير بالذكر أن أريستيد بانسيه هو صاحب هدف التعادل لمنتخب بوركينا فاسو بمرمى عصام الحضري، حارس الوطني، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بالجابون 2017.

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التحرير

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