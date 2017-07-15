الزمالك يرفع المقابل المادي لصفقة «مدبولي»

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، زيادة العرض المادي في صفقة شراء أحمد مدبولي، صانع ألعاب فريق النصر للتعدين.

وضاعف الزمالك العرض المادي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، من أجل الضغط على مسئولي النصر للتعدين للموافقة على انتقال اللاعب للقلعة البيضاء، ويحاول مسؤلي الأخير انهاء الصفقة بعد دخول المصري البورسعيدي، وسموحة، في صراع الظفر بخدمات مدبولي.

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ويتمسك اللاعب بالإنتقال إلى الزمالك خصوصًا بعد أن عقد جلسة مع أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، ووقع على عقد لمدة 5 مواسم، وحصل علي 200 ألف جنيه، مقدم تعاقد وبات من المنتظر إنهاء الصفقة خلال الساعات المقبلة.