ميدو وماجد سامي يقترحان تقسيم الدوري الجديد إلى مسابقتين

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اقترح الثنائى ماجد سامى رئيس نادى وادى دجلة، وأحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق، تقسيم الدوري الجديد إلى مسابقتين، الأولى بين الـ6 الأوائل، والثانية بين الـ12 الباقين، لتقليل ضغط المباريات قبل كأس العالم 2018، وذلك عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك".

ويرى الثنائي أن ذلك سيخدم منتخب مصر الذي يستعد لتصفيات كأس العالم، مما يوجب الانتهاء من المسابقة قبل كأس العالم، لذا اقترحا عمل الدوري كالآتي:

1- مسابقة بين الـ18 ناديا من دور واحد على ملاعب محايدة (17 أسبوعا)، وفي حالة السماح للجماهير بالحضور يقوم الاتحاد ببيع التذاكر وتوزيعها على الأندية المشاركة بالتساوي كونها مباريات على أراض محايدة.

2- مسابقة بين الأندية الستة الأوائل (غالبا ما يكون لاعبو المنتخب من هذه الأندية) من 5 مباريات ذهابا و5 مباريات إيابا تنتهي في 10 أسابيع، وبالتالي ينخفض عدد مباريات هذه الأندية إلى 27 أسبوعا بدلا من 34 أسبوعا.

3- مسابقة بين الأندية الـ12 الباقية من دورين، كل دور 11 مباراة بإجمالي 22 أسبوعا تضاف إلى الـ17 أسبوعا، ليصبح الإجمالي 39 أسبوعا بدلا من 34 أسبوعا.

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4- لإضفاء مزيد من الجدية على مسابقة الأندية الـ12 يمكن تحفيز بطل هذه المسابقة بأن يلعب مباراة نهائية ضد صاحب المركز الثالث أو ضد بطل الكأس لتحديد المتأهل للكونيفدرالية، ويمكن إلغاء الكأس أو اعتبار بطل المسابقة المتأهل الثاني للكونفيدرالية.

بهذا يتم عمل مباريات أقل للاعبي المنتخب، ولكن مع فرق أقوى في المستوى، مما يعد أفضل إعداد للمنتخب القومي.