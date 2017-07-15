نيابة أمن الدولة: حادث الغردقة لم تتضح أسبابه.. ولا تستبقوا نتائج التحقيقات

كتب- أحمد أبو النجا:

أكدت نيابة أمن الدولة العليا، أن حادث الطعن الذي ارتكبه أحد الأشخاص بحق عدد من السياح داخل أحد منتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن.

ودعت النيابة في بيان رسمي، اليوم السبت، وسائل الإعلام والصحافة إلى التوقف عن اللجوء إلى التكهنات والاستنتاجات أو استباق نتائج التحقيقات التي لم تبدأ بعد.

وذكرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أن الشخص مرتكب الحادث، موضع فحص وتحري للوقوف على هويته وانتماءاته ولم يثبت للنيابة (حتى الآن)، أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء أكان عملاً فرديًا أو حادثا جنائيا أو عملاً إرهابياً أو غير ذلك.

وأشارت نيابة أمن الدولة العليا إلى أن الأسباب والدوافع التي دعت الجاني لارتكاب الحادث وانتماءاته، مازالت محل تحقيق مكثف من قبل نيابة أمن الدولة العليا، للوقوف على تفاصيل الحادث والأسباب التي دعت الجاني إلى ارتكابه.