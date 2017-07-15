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مجهول يتعدى بمطواة على حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية

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مجهول يتعدى بمطواة على حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية مجهول يتعدى بمطواة على حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية

التحرير

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ألقت قوات تأمين كنيسة القديسين بالإسكندرية، القبض على شخص مجهول الهوية تعدى بمطواة على حارس الكنسية.

وقال جوزيف ملاك، عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة، إن "مينا" حارس الكنيسة رفض دخول أحد الأشخاص إلا بإظهار بطاقة تحقيق الشخصية.

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وأضاف "ملاك" في تصريحات لـ"التحرير"، أن ذلك الشخص طعن الحارس بمطواة، قبل السيطرة عليه من قبل أفراد الأمن، حيث يخضع إلى تحقيق للتوصل إلى هويته.

يُشار إلى أن تهديدا وقع قبل أسبوعين يتوعد كنائس الإسكندرية، وألقي القبض على خلية إرهابية بمنطقة العوايد شرق المدينة تزامنا مع إعلان الكنائس إلغاء جميع الرحلات والمؤتمرات للمزارت الدينية.

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التحرير

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