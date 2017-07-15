المنيا تودع شهيدا حادث البدرشين الإرهابي

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ودّع أهالي قرية إسطال بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ونجع عرب بني خالد بمركز ملوي، اليوم السبت، جثماني 2 من المجندين اللذان استشهدا خلال الحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة بمنطقة البدرشين.

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ووسط حالة من الحزن، هتف الأهالي ضد الإرهاب، مطالبين بالقصاص العادل والناجز، وذلك خلال تشييع جثمان الشهيد خالد إبراهيم عيسى 21 عامًا، والشهيد أحمد ضاحي، وشارك في تشيع الجنازتين، اللواء ناصر فتحي رئيس مركز سمالوط، والمهندس إبراهيم خميس العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، واللواء محمد عويس مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.