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بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد تأمين المواقع السياحية

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بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد تأمين المواقع السياحية بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد تأمين المواقع السياحية

التحرير

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تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم السبت، الحالة الأمنية بعددٍ من المواقع السياحية.

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وأكد "موسى" استقرار الحالة الأمنية بكافة المواقع السياحية بالمحافظة، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة؛ لتأمين السائحين الأجانب عقب حادث طعن 6 سائحات بالغردقة، أمس الجمعة.

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شملت الجولة خدمة كوبري المفيض بالقرب من السد العالي، ومعابد فيلة، والتقى مدير الأمن عددا من السائحين، والتقط معهم بعض الصور التذكارية.

من جانبهم، أعرب السائحين عن سعادتهم بزيارة ، مجددين رغبتهم في العودة إليها. وطالب مدير الأمن عناصر أفراد التأمين باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه؛ للتصدي لأي ظروف طارئة. 

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