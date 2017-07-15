بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد تأمين المواقع السياحية

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تفقد اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، اليوم السبت، الحالة الأمنية بعددٍ من المواقع السياحية.

وأكد "موسى" استقرار الحالة الأمنية بكافة المواقع السياحية بالمحافظة، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الشرطة؛ لتأمين السائحين الأجانب عقب حادث طعن 6 سائحات بالغردقة، أمس الجمعة.

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شملت الجولة خدمة كوبري المفيض بالقرب من السد العالي، ومعابد فيلة، والتقى مدير الأمن عددا من السائحين، والتقط معهم بعض الصور التذكارية.

من جانبهم، أعرب السائحين عن سعادتهم بزيارة مصر، مجددين رغبتهم في العودة إليها. وطالب مدير الأمن عناصر أفراد التأمين باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه؛ للتصدي لأي ظروف طارئة.