«المحافظين» يدين هجوم البدرشين وطعن سائحات الغردقة

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أدان حزب المحافظين، الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس، الجمعة، على سيارة شرطة بالبدرشين، وكذلك عملية طعن سائحين بمدينة الغردقة.

وأوضح الحزب، في بيان له، اليوم السبت، أن هذه العمليات تسعى لتدمير المقومات الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وطمس هويته المدنية وإبعاده عن التنمية والإصلاح.

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وأهاب الحزب، بالشباب المصري، ضرورة استنفار الهمم والتصدي للإرهابيين المستأجرين والمخدوعين، والمجرمين عدماء الضمير.

وطالب الحزب، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الإرهابيين أو الأغراض المثيرة للاشتباه.