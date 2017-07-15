رئيس لجنة الدفاع: على الأجهزة الأمنية تحليل الحوادث الإرهابية لمنعها مستقبلا

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أدان النائب، كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهداف رجال الشرطة في البدرشين أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص، مضيفا أن مصر تواجه حالة حرب شاملة ضد الإرهاب، وهناك قوى كارهة لمصر تدعم الإرهابين بالسلاح والمال، وتستهدف آمنها.

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وأوضح عامر في تصريحات، أن الحرب مستمرة على مصر من قبل أصحاب الأفكار المنحرفة، ولابد من وعي المواطنين لمواجهة هؤلاء الإرهابين، مطالبا الأجهزة الأمنية بتحليل تلك الأحداث لتعميم الخبرات والاستفادة من تلك الأحداث لتقليل من آثارها وحدوثها مرة أخرى في المستقبل.