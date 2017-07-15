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رئيس لجنة الإسكان: قانون تعويضات عقود المقاولات خطوة لصالح القطاع

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رئيس لجنة الإسكان: قانون تعويضات عقود المقاولات خطوة لصالح القطاع رئيس لجنة الإسكان: قانون تعويضات عقود المقاولات خطوة لصالح القطاع

التحرير

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أشاد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإقرار الرئيس عبد الفتاح لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وصدوره للتنفيذ.

وقال النائب، في بيان اليوم، السبت، إن القانون يُعد خطوة إيجابية هامة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به، ويؤكد مدى حرص ومساندة الرئاسة لقطاع عريق وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين به.

وأضاف أن القرار الرئاسي سيحفز المقاولين على دفع عجلة التنمية العمرانية والمساهمة في انجاز المشروعات الوطنية الكبرى والعملاقة التي تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملي بسواعد أبنائها العاملين بمختلف شركات المقاولات .

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وأوضح والي أن صرف التعويضات لشركات المقاولات سيتم خلال أيام من خلال اللجنة المشكلة والمختصة بصرف التعويضات، والتي تُجهز الآن النسب المقررة الخاصة بالصرف لشركات المقاولات لتعويضها عما لحق بها من خسائر أدت إلى تأخر تنفيذ وتسليم بعض مشروعاتها المتعاقدة عليها مع الدولة.

ولفت إلى تعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع الخامات بعد زيادة سعر صرف الدولار، بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة وسرعة تسليم المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة 

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التحرير

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