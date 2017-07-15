علاوة القطاع الخاص.. الفرج الذي لا يأتي

التحرير

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ساعات قليلة تفصلنا عن اتفاق العلاوة، الذي ينتظره ملايين العمال بمؤسسات القطاع الخاص، وما زالت التخوفات قائمة من مدى التزام رجال الأعمال -مالكي مؤسسات القطاع الخاص- بالاتفاق الذي يقضي بصرف قيمة علاوة اجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن العمال بعد موجات ارتفاع الأسعار التي صاحبت قرارات الحكومة الاقتصادية.

وعلى الرغم من الدعاية التي لاقتها العلاوة الاجتماعية قبل إقرارها وتوقيع الاتفاقية الخاصة بها غدًا الأحد، فإن النقابة المسئولة عن القطاع تؤكد أنه مجرد اتفاق غير ملزم لرجال الأعمال، ولا تضع شروطًا تمنع تهربهم من صرف العلاوة.

أخطاء متكررة

يقول شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن الاتفاقية لن تكون لها أية آليات تنفيذ من الوزارة، بدليل أنهم لم يعلنوا عن شروط تنفيذها أو آليات إلزام المؤسسات بصرفها للعمال، وأن الوزارة تُكرر ما حدث من وزارة الدكتورة ناهد العشري عام 2014.

ووصف خليفة الاتفاقية في تصريحات لـ"التحرير" بأنها مجرد ورقة عُرفية سيتم التوقيع عليها، لكنها لن تعاقب الموقعين على عدم تنفيذهم بنودها، قائلًا: "وقت أن كانت ناهد العشري وزيرًا للقوى العاملة تم إبرام نفس الاتفاقية عام 2014، ولم يلتزم بها اتحاد الصناعات، وتجاهلتها مؤسسات القطاع الخاص".

وأشار خليفة إلى أن البرلمان والحكومة كان بإمكانهما الاتفاق على مشروع قانون أو قرار بقانون لإلزام رجال الأعمال بمؤسسات القطاع الخاص على صرف العلاوة دون تهرب -حسب قوله- لكن الخطأ الذي ستقع فيه الحكومة، هو ذاته الذي قامت به وقت تولي ناهد العشري منصب الوزير عام 2014.

لها قوة القانون

أما وزارة القوى العاملة فتؤكد أن الاتفاقية سيستفيد منها كل العاملين بالقطاع، وأن رجال الأعمال سيكونون طرفًا ملتزمًا بتنفيذ بنود الاتفاقية بمجرد التوقيع عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

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وأكد هيثم سعد، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، لـ"التحرير"، أن موعد توقيع الاتفاقية سيكون غدًا الأحد، وأن الآليات التي ستتخذها الوزارة سيتم الإعلان عنها فور توقيع الاتفاقية.

تستطيع لكن لا تفعل

يقول الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الوزارة تستطيع أن تجبر أصحاب الأعمال على تنفيذ الاتفاقية بمتابعتها أزمات العمال مع مالكي المؤسسات، إلا أن ما يتم النقاش حوله لم يتضمن إجراءات سيتم اتخاذها، أو قرارات تتحدث عن مدى التزام المؤسسات بتنفيذ الاتفاقية.

ويؤكد الوزير الأسبق في تصريح خاص لـ"التحرير" أن مؤسسات القطاع الخاص دائمًا ما تتهرب من الالتزام عندما تتم محاصرتها بالقوانين والقرارات الجبرية قائلًا: "وقت أن كنت وزيرًا بحكومة الببلاوي نجحنا في إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، وتهرب رجال الأعمال من التوقيع على الاتفاقية على الرغم من التزام الحكومة نفسها بتنفيذها".

وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قد أكدت أن مبادرة تحالف دعم مصر بشأن علاوة القطاع الخاص التي سيتم التوقيع على شروطها بالاتقاقية تضمنت أربعة شروط أولها: أن تصرف العلاوة أول يوليو 2017م، ولم تلتفت إلى ضياع 24 شهرًا على العمال بأثر رجعى، والشرط الثانى أن تصرف العلاوة 10% من الأجر التأمينى بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، مؤكدة رفضه التام لهذه المبادرة.

كما نوهت إلى الشرط الثالث من بنود المبادرة، الذي يتيح لرجال الأعمال التهرب من صرف العلاوة للعمال، حيث ينص على تُصرَف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، مؤكدًا أن هذا الشرط يسهل الامتناع عن صرف العلاوة.