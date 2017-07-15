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5 أسباب تجعلك تتوقف عن التنفس من الفم

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مصراوي Masrawy

5 أسباب تجعلك تتوقف عن التنفس من الفم

03:22 م السبت 15 يوليو 2017

5 أسباب تجعلك تتوقف عن التنفس من الفم

التنفس من الفم

مصراوي -

يعتاد البعض التنفس من الفم بدلاً من التنفس بطريقة طبيعية عن طريق الأنف، وذلك بسبب وجود انسداد في مجرى الهواء الأنفي، إلا أن هذا النوع من التنفس يعد خطرا كبيرا على الصحة كونه لا يوفر للجسم مستويات الأكسجين اللازمة.

وبحسب موقع "بولد سكاي" فإن عدم توفر مستويات الأكسجين اللازمة للجسم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبعض مشاكل القلب.

وأبرز الموقع 5 حقائق عن التنفس من الفم، نستعرضها فيما يلي:

1 - التنفس من الفم يمكن أن يؤثر على جودة نومك مسبباً التعب وذلك بسبب حرمان الجسم من كمية الأكسجين اللازمة.

2 - سبب تنفسك من أنفك قد يرجع إلى تضخم اللحمية أو اللوزتين، التهاب الأنف التحسسي، انحراف الحاجز الأنفي، أو الأورام الحميدة الأنفية، الأمر الذي قد يتطلب التدخل الجراحي للتخلص من مشكلة التنفس عن طريق الفم.

3 - نزلات البرد والأنفلونزا تتسبب أيضاً لكن بشكل مؤقت في التنفس من الفم.

4 - يتحسس بعض الأشخاص من الأتربة والغبار وحبوب اللقاح، الأمر الذي يترتب عليه التهاب الجيوب الأنفية وانسداد مجرى الهواء الأنفي، لذا ينصح بغسل الأنف بمحلول ملحي وعدم التعرض لمسببات الحساسية، تجنباً للجوء للتنفس من الفم.

5 - التنفس من الفم مسؤول عن مشاكل صحية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم، مشاكل القلب، وغيرها.

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مصراوي Masrawy

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