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بالصور- لتكتمل "فورمة الساحل".. تمارين للتخلص من تقوس الظهر

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مصراوي Masrawy

بالصور- لتكتمل "فورمة الساحل".. تمارين للتخلص من تقوس الظهر

02:43 م السبت 15 يوليو 2017

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كتبت- ميرا ماهر:

يسعى كلٌ منا إلى الوصول لجسم مثالي، خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتداء ملابس البحر.

لذلك، يجب الاستعداد للمصيف بـ"فورمة الساحل" والتخلص من تقوس الظهر، للظهور بالـ"لوك" الذي تتمناه.

 

ذكر موقع "wikihow" بعض التمارين التي تساعدك على التخلص من تقوس الظهر، إضافةً إلى الحفاظ على العمود الفقري سليم دون مشاكل كما يلي:

-التسخين، هى أول خطوة يجب البدء بها، لتفادي حدوث أي شد عضلي، وذلك بتحريك كتفك بشكل دائري 10 مرات للأمام، و10 مرات إلى الخلف.

-مارس تمارين الرقبة قبل البدء بتمارين الظهر، بالوقوف أو الجلوس مع الحفاظ على ظهرك مستقيم، ثم إمالة الرأس إلى الأمام وتلامس الذقن مع الصدر، ثم إرجاع الرأس إلى الوراء، لمدة 20 ثانية في كل مرة.

-الإمساك باليد خلف الظهر، مع المحافظة على الذراعين بشكل مستقيم. 

-الاستلقاء على الظهر، ثم الارتفاع بالجسم عن الأرض، مع الارتكاز على الكتف والقدمين.

 

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