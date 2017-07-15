بالصور.. ضبط أدوية غير مرخصة بنصف مليون جنيه في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ضبطت حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الدقهلية، اليوم السبت، مخزن أدوية غير مرخص بقرية الفروسات في المنزلة، وداخلة 423 نوعًا من الأدوية بقيمة 500 ألف جنيه قبل تداولها في الأسواق.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن الأدوية منها أقراص لعلاج ضغط الدم، والسكر، ومضاد حيوي، ومسكنات، ومنشطات جنسية، وأشربة مضاد للحساسية، وخافض للحرارة 720 زجاجة شراب، وغيرها.

وأضاف "مكي" أن مخزن الأدوية المضبوط غير مرخص ويحمل لافتة "مكتبة" بقريه الفروسات، ويبيع مالكه الأدوية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل بمهنة الصيدلة، وحُرر محضر جنح بالواقعة رقم 12195 لسنة 2017 بقسم شرطة المنزلة.

من جهته أشاد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بجهود حملات التفتيش الصيدلي لضبط أسواق الأدوية والتصدي للمخالفين ومحتكري سوق الدواء.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، ومتابعه تصرفات النيابة، مع تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، حرصًا على صحة وحياه المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب.