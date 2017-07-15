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كشف لغز سرقة ساعة ثمينة و120عملة قديمة من داخل مسكن بالمعادي

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مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة ساعة ثمينة و120عملة قديمة من داخل مسكن بالمعادي

02:57 م السبت 15 يوليه 2017

كشف لغز سرقة ساعة ثمينة و120عملة قديمة من داخل مسكن بالمعادي

مديرية أمن القاهرة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، لغز سرقة ساعة يد باهظة الثمن و120 عملة معدنية وأخرى نقدية قديمة من داخل مسكن بالمعادي، وتبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى ضباط قسم شرطة المعادي، بلاغًا من "رامي.ر"، 44 سنة، باكتشافه سرقة ساعة يد حريمي ماركة اوميجا، و120 عمله معدنية قديمة، وعملات نقدية ورقية محلية وأجنبية قديمة ، كمية من الإكسسوار الحريمي من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه في احد في ارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها " محمد ا" 33 سنة، عاطل (مسجل خطر) سرقات مساكن تحت رقم 19977 فئة "ب" المعادي.

وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب" التسلق وكسر شباك المطبخ ".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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