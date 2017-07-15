كشف لغز سرقة ساعة ثمينة و120عملة قديمة من داخل مسكن بالمعادي
كشف لغز سرقة ساعة ثمينة و120عملة قديمة من داخل مسكن بالمعادي
02:57 م السبت 15 يوليه 2017
مديرية أمن القاهرة
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، لغز سرقة ساعة يد باهظة الثمن و120 عملة معدنية وأخرى نقدية قديمة من داخل مسكن بالمعادي، وتبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة.
تلقى ضباط قسم شرطة المعادي، بلاغًا من "رامي.ر"، 44 سنة، باكتشافه سرقة ساعة يد حريمي ماركة اوميجا، و120 عمله معدنية قديمة، وعملات نقدية ورقية محلية وأجنبية قديمة ، كمية من الإكسسوار الحريمي من داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه في احد في ارتكاب الواقعة .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها " محمد ا" 33 سنة، عاطل (مسجل خطر) سرقات مساكن تحت رقم 19977 فئة "ب" المعادي.
وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب" التسلق وكسر شباك المطبخ ".
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 3 سودانيين احتجزوا شابا في المرج: "نصب علينا"
-
ضبط تشكيل سرقة المساكن بمدينة نصر: استولوا على 13 كيلو ذهب في 40 واقعة
-
الداخلية: إصابة 6 سائحات بعد تعدي شخص عليهن بسلاح أبيض في الغردقة
-
ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر
إعلان
إعلان