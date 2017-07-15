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تعرف على قواعد تسجيل رغبات القبول بالجامعات وفقاً للتوزيع الجغرافى

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مصراوي Masrawy

تعرف على قواعد تسجيل رغبات القبول بالجامعات وفقاً للتوزيع الجغرافى

02:53 م السبت 15 يوليو 2017

تعرف على قواعد تسجيل رغبات القبول بالجامعات وفقاً للتوزيع الجغرافى

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نظام تنسيق القبول الجامعات هذا العام سيطبق قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها كما هي بدون أي تغير.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، يوم الإثنين المقبل، على أن تستمر لمدة خمسة أيام.

وينشر "مصراوي" جداول التوزيع الجغرافي المتدرج، مقسمة وفقا للمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها والاختيارات المتاحة، والتي يتم توزيع الطلاب المتقدمين للجامعات على أساسها، وفقا للإدارات التعليمية التابع لها طالب الثانوية العامة، والتي توزع إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، على أن يكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها تتابعا من (أ) إلى (ج).

أي أن الطالب يقوم عند تسجل رغبات إلتحاقه بالجامعاتأولا باختيار كليات النطاق الجغرافي (أ) ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ)، ولا يمكن البدء في الاختيار الحر (مجموعة ج) لباقي الكليات قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (ب).

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وكان مكتب التنسيق قد أعلن عبرموقعة الإلكتروني عن بعض الإرشادات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعات:

- طلاب مناطق (الخانكة -شبرا الخيمة – شبين القناطر-القناطر الخيرية-قلوب – ابوزعبل – الخصوص-العبور) التابعة لمحافظة القليوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ماعدا كلية الهندسة فيقتصر قبولهم أولاً على كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كاختيار أول.

- القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذه الجداول.

- القبول بالمعاهد الخاصة متاح أمام جميع الطلاب، ولا يطبق عليها نظام التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة (المتفوقين – المكفوفين – الحربية – الثانوية العسكرية – الداخلية – البالية – الثانوية الرياضية) يتم ترشيحهم طبقا للقواعد التي تنطبق على عنوان السكن المدون باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب وبذلك إذا كان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في أحد محافظات القاهرة الكبرى يرشح الطالب طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي للقاهرة الكبرى وإذا كان عنوان سكن أسرة الطالب المثبت باستمارة البيانات الأولية المقدمة للحاسب في محافظة أسيوط مثلا يتم توزيعه طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي لطلاب محافظة أسيوط.

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مصراوي Masrawy

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