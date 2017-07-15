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بالصور-تعرف على الفرق بين شاحن الموبايل الأصلي والتقليد

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مصراوي Masrawy

بالصور-تعرف على الفرق بين شاحن الموبايل الأصلي والتقليد

02:58 م السبت 15 يوليه 2017

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كتبت-هدير غيث:

مع الاستخدام المتكرر لمواقع السوشيال ميديا من هاتفك المحمول أول ما تذهب إليه هو البحث عن شاحن جيد يطيل بقاء البطاية لفترة أكبر، ولكن يتعرض البعض إلى خدعة شراء شواحن مقلدة دون أن يدري.

وبحسب موقع whattechsays بالرغم من أنه من الصعب التمييز بين الشاحن الأصلي والتقليد، وذلك للتشابه الكبير بينهما، هناك بعض الطرق توضح الفرق بينهما:

1- الشعار "الماركة"

يوجد على شواحن شركة سامسونج الشعار الخاص بها. حجم حرف "A” للشاحن الأصلي كمثل باقي الحروف بدون إختلاف ، على عكس الشاحن المقلد تجد حجم هذا الحرف أكبر من باقي الكلمة.​

2- إذا لاحظت وجود علامة “A+”، او صنع في الصين. فهذا يدل على أن الشاحن مقلد.

3- النظر إلى كابل الشاحن، فيتضح من خلال الصور الفرق بين التقليدي والأصلي.

4- كابل"USB” يلاحظ الفرق بين الأصلي والمقلد من خلال طول وحجم القطعة الخارجة من الكابل. وكذلك أيضا من خلال لون الشعار الموجود عليه.

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