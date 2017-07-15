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صور- للعالم الثالث على التوالي.. "بلاوان" الفلبينية أفضل جزيرة في العالم

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مصراوي Masrawy

صور- للعالم الثالث على التوالي.. "بلاوان" الفلبينية أفضل جزيرة في العالم

02:53 م السبت 15 يوليه 2017

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إعادة الألبوم

ليس كل ما تراه حقيقيًا.. هكذا تبدو أجمل شواطئ العالم في الواقع - صور

الألبوم التالى

ليس كل ما تراه حقيقيًا.. هكذا تبدو أجمل شواطئ العالم في الواقع - صور


كتب - هشام عواض:

تتناثر حول العالم الآلاف من الجزر التي ينجذب السياح لها لقضاء أوقات رائعة وللاستجمام، ومن بين هذه الجزر احتلت جزيرة فلبينية المرتبة الأولى كأفضل جزيرة في العالم

وجاءت جزيرة بالاوان التي تقع في الفلبيين في قمة ترتيب أفضل جزر العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما قامت مجلة "ترافيل & ليسور" المتخصصة في السياحة والسفر، وتم تحليل آراء السياح وأسفر عن حصول جزيرة بالاوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتقع الجزيرة الساحرة في أرخبيل الفلبيين، وخلال السنوات الماضية نالت شهرة عالمية، حتى أن العديد من الأفلام الهوليودية تم تصويرها هنك.

والجزيرة تضم أكثر من 1800 جزيرة صغيرة، وهي مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو.

وتتميز الجزيرة بالمناظر الساحرة كأنها جنة ريفية بسيطة وتضم جبال شاهقة وكهوف تم تكوينها من الحجر الجيري ومياه الجزيرة ذات لون فيروزي بديع، ومن أهم ما يميزها أيضاً وجود نهر تحت الأرض بالجزيرة وبلغ طوله 6.5 كيلومتر.

ومن الأنشطة التي تمارس في الجزيرة الجولات حولها بالقوارب الصغيرة والغطس والسباحة، وزيارة المعالم الطبيعية فيها منها الكهوف

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