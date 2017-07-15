مستشفى طبي: مصابات الطعن غادرن للقاهرة وجثثا الألمانيتان في المشرحة

الغردقة- محمد زكريا:

قال مسؤول في مستشفى الغردقة العام، إن السائحات المصابات الثلاث اللائي وصلن إلى المستشفى ظهر السبت، بعد أن استقرت حالتهن الصحية.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه نظًرا لتعليمات مشددة تمنع من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، أن طائرة اصطحبت المصابات الثلاث إلى القاهرة.

وأوضح المسؤول في المستشفى العام، أن اثنتان من المصابات تحملان الجنسية الأرمينية، فيما تحمل الثالثة الجنسية التشيكية، أما جثتي الضحيتين الألمانيتين ففي مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة في انتظار تسليمهما لذويهما.

وشهد شاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة، ظهر الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، واقعة اعتداء بالطعن على 6 سائحات، من قِبل شخص يحمل سلاح أبيض "سكين"، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 أخريات.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة "الطعن".

وفيما أشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل سابحًا إلى شاطئ قرية الذهبية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأوضح خالد طه، مدير عام فندق "صني دايز بالاسيو" أن المتهم طعن سائحتين في شاطئ قرية ذهبية، ثم قفز أسوار فندقه في محاولة للهرب ليصيب في طريقه 4 سائحين، قبل أن يتحفظ عليه أفراد أمن الفندق ويتم تسليمه لقوات الأمن.