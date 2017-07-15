مدير الفندق المجاور لواقعة الطعن في الغردقة: 12 سائحا غادروا بعد رؤيتهم الجاني

كتب- محمد زكريا:

قال خالد طه، مدير عام صني دايز بالاسيو، الفندق الذي قفز مرتكب واقعة الطعن أسواره بعد قتل سائحتين، إن الحادث تسبب في إنهاء عدد من السياح لحجز إقامتهم بالفندق.

وأضاف طه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 5 سائحين يحملون الجنسية الألمانية و5 آخرين يحملون الجنسية التشيكية بجانب اثنين من الدنمارك غادروا فندقه بعد وقوع الحادث.

وأبدى مدير عام صني دايز بالاسيو، تفهمه للإجراء الذي اتبعه هؤلاء السائحين بمغادرة الفندق، بعد القلق الذي تسرب لهم نتيجة رؤيتهم للجاني وهو يحمل السكين ويطعن عدد من الأجانب، موضحًا أن السائحين توجهوا إلى فنادق أخرى تجاور فندقه وأن ما يهمه هو عدم مغادرتهم لمصر في تلك الظروف مما يُضر بالسياحة في المستقبل.

وشهد شاطئ قرية ذهبية في مدينة الغردقة، ظهر الجمعة، الموافق 14 يوليو الجاري، واقعة اعتداء بالطعن على 6 سائحين، من قِبل شخص يحمل سلاح أبيض "سكين"، مما أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 أخرين حاملين للجنسية الروسية والأوكرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة "الطعن".

وفيما أشارت التحريات المبدئية إلى أن المتهم تسلل سابحًا إلى شاطئ قرية الذهبية من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، أوضح مدير عام فندق صني دايز بالاسيو أن المتهم طعن سائحتين في شاطئ قرية ذهبية، ثم قفز أسوار فندقه في محاولة للهرب ليصيب في طريقه 4 سائحين، قبل أن يتحفظ عليه أفراد أمن الفندق ويتم تسليمه لقوات الأمن.