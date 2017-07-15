محافظ القاهرة يفتتح مركز رعاية للأطفال حديثي الولادة ضمن مشروع الـ"1000 حضانة"

كتبت- ندى الخولي:

افتتح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مركز رعاية للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة التابع للجمعية الشرعية بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، يضم 60 حضانة على أعلى مستوى علمي وتقدم خدماتها بالكامل بالمجان.

وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني متمثلًا في الجمعيات الأهلية الجادة للدولة في تنفيذ مشروعاتها التنموية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشاد المحافظ، في بيان له، بدور الجمعية الشرعية والتي تعمل في مصر منذ إنشائها منذ 105 عامًا بهدوء شديد وبدون ضجة إعلامية، ولها العديد من الصروح الطبية والاجتماعية وتقوم بالعديد من الأنشطة في مجال كفالة اليتيم ورعايتهم وإنشاء مدارس وكتاتيب لحفظ القران بجانب المشاركة في أعمال توصيل المرافق للقرى والمناطق العشوائية.

من جانبه، أكد مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية، بأن مشروع اليوم مكمل لمشروع إنشاء 1000 حضانة على مستوى محافظات الجمهورية. وبدأ المشروع في إنشاء 5 مراكز جديدة بمحافظات الصعيد ضمن منظومة إنشاء 1000 حضانة أخرى.

وأضاف إسماعيل، أن هناك أنشطة أخرى للجمعية تقوم بها بالمجان في مجال الطب، حيث تم إنشاء صرح طبي عالمي للأورام وكذلك لمعالجة الحروق وآخر متخصص في مجال علاج أمراض العيون بالليزر، مع إنشاء مجمعات لخدمات الأشعة والرنين بالكامل وهذا بخلاف كفالة نصف مليون يتيم وبرنامج عطاء اللحوم وتحفيظ القران لأكثر من 42 ألف دارس ودارسة مع المشاركة في قوافل بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجامعة الأزهر بكافة الدول الأفريقية.

شهد الافتتاح فرج إبراهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، وإبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، وعبد الفتاح البربري، الرئيس العام للجمعيات الشرعية.​