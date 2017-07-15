ضبط 3 سودانيين احتجزوا شابا في المرج: "نصب علينا"

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، 3 سودانيين احتجزوا شاب سوداني الجنسية؛ لأسبوعين وأجبروه على توقيع إيصال أمانة.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط قسم شرطة المرج؛ بلاغًا من الأهالي؛ بسماع صوت استغاثة لأحد الأشخاص من داخل شقة بمساكن عثمان دائرة القسم.

انتقل على الفور ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط كل من "أسامة.ع"، 28 سنة، تاجر ملابس، و"مازن.ع"، 29 سنة، و"محمد.ع"، 28 سنة، "جميعهم سودانيين الجنسية"، حال قيامهم باحتجاز "عبد المحسن.ع"، 30 سنة، سوداني الجنسية، وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانه ضُبط بحوزتهم بمبلغ 5.100 دولار أمريكي.

وقالت التحقيقات بأنه بمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بأنهم حضروا من دولة السودان للبلاد منذ حوالي شهرين وتقابلوا مع المجني عليه وطلبوا منه الوساطة لهم لدى أحد الأشخاص لمساعدتهم في السفر لدولة ايطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية مقابل مبلغ 1.700 دولار لكل منهم، وعقب توجههم لمحافظة كفر الشيخ لاستقلال المركب للسفر علموا بقيام السلطات بالقبض على مستقليها، فعادوا لمطالبة المجني عليه برد المبالغ المالية إلا أنه رفض، فقاموا باحتجازه منذ خمسة عشرة يوما وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانه لضمان حقهم.

بسؤال المجني عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بتسليمه المبلغ المشار إليه لشخص يدعي عبد الله، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف هوية المتهم الهارب للقبض عليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.