تفاصيل ضبط المتهم بقتل عامل وحرق جثته في "زراعات الدقهلية"

الدقهلية - رامي القناوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، غموض العثور على جثة شاب بها طعنات وجثته متفحمه داخل كيس بإحدى زراعات بلقاس، بعدما تبين قتله أحد أصدقائه، إثر خلافات مالية بينهما، بسبب الاتجار في المواد المخدرة.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالي منطقة النشرة بالعثور على جثة لشاب داخل "كيس نايلون" به عدة طعنات ومتفحم.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز بلقاس، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث بلقاس، وتبين أن الجثة لشباب يدعى "عبدالله.ع.ف"، 25 عامًا، ومقيم بمنطقة الكردود ببلقاس محترقة، من أعلى بقعة أرض فضاء في قرية "النشرة المركز" وبها طعنات وموجودة في "كيس نايلون".

شُكّل فريق بحث برئاسة العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى "إب.أ. أ"، 24 عامًا ميكانيكي دراجات نارية، ومقيم في قرية النشرة، لوجود خلافات مالية بينهما، واستولى على الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه وفر هاربًا.

كما توصلت التحريات إلى اختباء المتهم بمركز وادي النطرون في البحيرة، وبتقنين الإجراءات، ضبطت مأمورية ضباط إدارة البحث الجنائيمن، المتهم تنسيقًا مع مديرية أمن البحيرة، ووبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية تمثلت فى إقراض المتهم المجني عليه مبلغًا من المال، لمروره بضائقة مالية، واتفقا على أن يجلب كمية من البانجو، للاتجار فيه واقتسام الربح بينهما، إلا أنه لم يف بذلك، وطالبه برد المبلغ المالي، فماطله واستدرجه إلى مكان العثور على جثته.

وأضاف المتهم أنه نشبت بينه والمجني مشاجرة، تعدى فيها المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته بجرح قطعي بإصبع سبابة اليد اليمنى، فأخذ المطواة منه، وسدد له عدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم سحب جثته وأشعل النيران بها، لإخفاء معالمها، وبإرشاده ضُبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه.

جرى التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وحُرر المحضر رقم 14 أحوال وإرفاقه بالمحضر الأصلي رقم 15403 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس، لحين العرض على النيابة.