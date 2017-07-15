ابتهاجا بحفل عرس.. عامل يصيب نفسه بطلق ناري في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أصيب سائق بقرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء حضوره حفل زفاف وقيامة بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش ابتهاجًا بالعرس ما أدى إلى إصابته.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص بحفل زفاف.

وانتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر بقيادة المقدم محمد السيني، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وأكد بعض الأهالي أن النصاب يدعى "عصام. م. ر. م، 59 عامًا"، سائق، وأنه حال تواجده بصحبة نجله بحفل الزفاف حدثت إصابته برش خرطوش بكف اليد اليمنى، على إثر قيام أحد المدعويين بإطلاق عيار ناري ابتهاجًا بالحفل ونقل بمعرفة الأهالي إلى مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المصاب هو من أحدث إصابته بنفسه بطريق الخطأ، أثناء قيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش بحيازته، ابتهاجًا بحفل العُرس وتخلص من السلاح عقب ذلك.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السلاح الناري، والتحفظ عليه على ذمة تصرفات النيابة وتعيين الحراسة اللازمة على المصاب تنسيقًا مع مديرية أمن الشرقية.

وجرى تحرير المحضر رقم 13134/2017 جنح المركز والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.