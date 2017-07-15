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عودة العمل بمطار بنينا في بنغازي بعد توقف دام ثلاث سنوات

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مصراوي Masrawy

عودة العمل بمطار بنينا في بنغازي بعد توقف دام ثلاث سنوات

02:49 م السبت 15 يوليو 2017

عودة العمل بمطار بنينا في بنغازي بعد توقف دام ثلاث سنوات

مطار بنينا في بنغازي

بنغازي (ليبيا) - (د ب أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية رسميا، اليوم السبت، عن بدء رحلاتها عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد،وفق ما اعلنت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة جاءت بعد صدور إذن الطيران المدني بفتح الأجواء أمام شركات الطيران للهبوط واستقبال وتوديع المسافرين، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة واستيفاء جميع الشروط المتعلقة بالأمن والسلامة، بحسب "بوابة الوسط".

وبدأت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها عبر المطار اليوم برحلة ذهاب وعودة إلى عمّان الأردنية.

وكانت الشركة أعلنت سابقًا عن جدول رحلات من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارًا من اليوم السبت، تضمنت سبع وجهات مختلفة.

توقف مطار بنينا الدولي عن العمل منذ العام 2014 تزامنًا مع المعارك التي شهدتها المدينة بين الجيش والجماعات الإرهابية، وكان المطار ضمن مناطق الاشتباكات وتعرض للقصف أكثر من مرة.

ويأتي تشغيل المطار بعد مرور عشرة أيام على اعلان المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي"، تحرير مدينة بنغازي بأكملها من التنظيمات الإرهابية .

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