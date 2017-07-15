«لم يتعرف عليهم الجمهور».. 10 فنانين أخفت ملامحهم «جلسات التصوير»

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يسعى أغلب الفنانين كل فترة إلى الظهور بشكل مختلف وغير تقليدي عبر جلسات التصوير حتى أصبح كل منهم يتبارى في الظهور بشكل لافت يثير الجدل ويلفت انتباه جمهوره، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانًا، لتصبح المبالغة في التغير من أسباب ظهور أولئك الفنانين بشكل مبالغ فية لدرجة إخفاء الملامح وصعوبة تعرف الجمهور عليهم.



ونرصد خلال التقرير التالى أبرز هؤلاء الفنانين الذين بالغوا في إطلالتهم وظهروا بشكل "غريب" يصعب التعرف عليه.



ألفت عمر

أمينة

عبير صبري

رانيا فريد شوقي

شعبان عبد الرحيم

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