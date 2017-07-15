مورينيو يتحدث حول عودة السلطان لمانشستر يونايتد

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فتح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب أمام السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، للعودة لجدران أروقة الأولد ترافورد خلال الموسم المقبل.

وانضم إبراهيموفيتش لمسرح الأحلام الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونجح في تسجيل 28 هدفًا للشياطين الحمر في 46 مباراة، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام أندرلخت البلجيكي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ويتلقى إبراهيموفيتش العلاج حاليًا مع نادي مانشستر يونايتد.

وقال مورينيو: "أردنا أن نكون صريحين مع زلاتان حتى يتخذ قراره بنفسه في حالة لو كان يرغب في الرحيل، لذلك لم نقدم له عرضًا جديدًا، أردنا أن نمنح جميع الأطراف وقت كافي للتفكير واتخاذ القرار، زلاتان قرر المواصلة واللعب في أعلى المستويات، لم يقم بالاختباء خلف تلك الإصابة القوية".

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وأضاف مورينيو: "كان من السهل بالنسبة لزلاتان أن يقول بأنه حان وقت التوقف واللعب في مستوى مختلف، لكنه لم يكن يرغب بالقيام بذلك، بالطبع فتحنا أبوابنا له من أجل أن يتعافى من إصابته معنا، كارينجتون وأولدترافورد مفتوحان له ليتعافى ويكون واحدًا مننا، وخلال هذا الوقت، علينا اتخاذ قرار يُسعد جميع الأطراف، ولو كان هذا القرار بالنسبة له هو البقاء وبالنسبة لنا الانتظار حتى ديسمبر".

وعن إمكانية بقاء زلاتان، علق مورينيو قائلآ: "لم لا؟ بالنسبة لنا، لماذا لا ننتظر لاعبًا رائعًا قدم لنا الكثير، نحن نتحدث معه ونطرح أفكار مختلفة، لكن القرار في يد وودوار ووكيل أعمال زلاتان، والقرار سيكون لصالح اللاعب في النهاية".