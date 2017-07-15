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شاهد| النني يسجل في فوز أرسنال على سيدني

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شاهد| النني يسجل في فوز أرسنال على سيدني شاهد| النني يسجل في فوز أرسنال على سيدني

التحرير

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تغلب نادي أرسنال الإنجليزي، على نظيره ويسترن سيدني الأسترالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت، في إطار إستعدادت المدفعجية للموسم الجديد.

وتمكن الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال، من اضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 44، بعد أن سجل الفرنسي أوليفيه جيرو والويلزي أرون رامسي الهدف الأول والثاني للمدفعجية على الترتيب.

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يشار إلى أن عدد الحضور لمباراة لتلك المباراة بلغ 83,221 ألف متفرج كأكبر جمهور يلعب أمامه أرسنال في مباراة ودية على الإطلاق.

أرسنال وسيدني

الجدير بالذكر أن أرسنال فاز على سيدني الاسترالي بنتيجة 2-0 خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، استعدادا للموسم الكروي 2017-2018، والتي شارك محمد النني خلالها بداية من الدقيقة 69.

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التحرير

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