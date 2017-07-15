مورينيو يكشف سبب تعاقده مع لوكاكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته بالتعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكدًا أنه كان من أهدافه الرئيسية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد تعاقد مانشستر يونايتد مع الدولي البليجكي روميلو لوكاكو صاحب الـ24 عامًا، قادمًا من إيفرتون، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.

وقال مورينيو: "لوكاكو سيشارك لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت واحدة من أهدافه وطموحاته الرئيسية، وقد يكون لتأهلنا للأبطال دورٌ كبير في قراره".

وأضاف مورينيو: "لوكاكو لا يشارك في عملية بناء الهجمة، إنه يلعب عادةً في الثلث الأخير، واجهنا الموسم الماضي عدة فرق تدافع في ثلث ملعبها الدفاعي، وواجهنا فرقاً تدافع بالكثير من اللاعبين، وكنا نعتمد على زلاتان فقط، وكان يلعب وفقا لإمكاناته ويعود للخلف ويشارك في بناء الهجمة، لكن في الواقع وبسبب طبيعة البريميرليج، نحن بحاجة إلى مهاجم صريح، وهو ليس مارسيال وليس راشفورد".

شاهد أيضا

وتابع المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "لدينا خيارات جيدة، لكن مهاجما صريحا بمركز رقم 9، مهاجما يرتاح باللعب في منطقة الجزاء وخلف المدافعين، قررنا بأن لوكاكو سيكون مناسبًا، لوكاكو أصاب لاعبي مانشستر يونايتد بالصدمة خلال التدريبات بسبب قوته البدنية".

وعن علاقته بلوكاكو قال مورينيو: "خلال وقتي في تشيلسي ومانشستر يونايتد، وعندما كان لوكاكو في إيڤرتون، علاقتنا كانت جيدة وقريبة ومتواصلة".

واختتم قائلا: "خبرت لوكاكو وليندلوف في أول يوم بأنهما محظوظان لانضمامهما لمجموعة لاعبين مميزين مثل لاعبي يونايتد حاليا، ولا أقصد بأنهما محظوظان بسبب عدم استحقاقهما من ناحية مهنية، لأنهما قدما أداءً رائعا، واستحقا الانضمام لناد عملاق مثل يونايتد، إنه أمر رائع بالنسبة للاعب عندما يغير ناديه ويشعر بأنه انضم لمجموعة رائعة ومميزة من اللاعبين، وهذا ما يشعران به بعد 3-4 أيام".