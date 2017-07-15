فيدرير يصطدم بسيليتش بحثًا عن لقب ويمبلدون وصدارة التصنيف العالمي

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يصطدم غدًا اللاعب السويسري روجر فيدرير بنظيره الكرواتي مارين سيليتش في نهائي بطولة ويمبلدون ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، حيث يبحث فيدرير عن التتويج باللقب الثامن له في البطولة والـ19 في الجراند سلام، بينما يرغب سيليتش في الفوز باللقب للمرة الأولى في مسيرته والتتويج بثاني ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

ولن يتوقف الصراع بين اللاعبين على التتويج باللقب وحسب، بل يرغب كل لاعب في الفوز بالبطولة للقفز في التصنيف العالمي، فللمرة الأولى منذ نحو 11 شهرا، بإمكان فيدرير الوصول إلى التصنيف الثالث عالميا في حال توج باللقب غدًا، وسيعزز حظوظه كثيرًا في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي هذا العام في موسم استثنائي للاعب السويسري البالغ من العمر 35 عامًا.

وتراجع فيدرير من المركز الثالث إلى التصنيف الرابع عالميا في 22 أغسطس الماضي قبل أن ينسحب من باقي مباريات الموسم بسبب الإصابة، مما أدي إلى تراجعه للتصنيف الـ17 عالميا قبل بداية بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير الماضي.

وعقب تتويجه بلقب أستراليا، تواجد فيدرر ضمن العشر الأوائل في التصنيف العالمي منذ ذلك الحين وتراجع فقط من المركز الرابع إلى الخامس عالميا بعد انسحابه من موسم الملاعب الترابية.

وفي حال تتويجه باللقب الـ19 له في بطولات الجراند سلام، فلن يعود فيدرير إلى التصنيف الثالث عالميا وحسب، بل سيشعل الصراع مع رافائيل نادال نحو إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي، حيث سيكون الفارق بين اللاعبين عقب انتهاء البطولة في حال تتويج فيدرير بها 920 نقطة، وبينه وبين المصنف الأول عالميا أندي موراي 1,205 نقطة.

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وتبدو حظوظ موراي في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي هذا العام صعبة للغاية في ظل دفاعه عن 5,460 نقطة لنهاية العام، بينما يدافع نادال عن 370 نقطة فقط في الوقت الذي لا يدافع فيه فيدرير عن أي نقاط.

ويحمل فيدرير الرقم القياسي باعتباره أكثر لاعب في تاريخ اللعبة حافظ على صدارة التصنيف العالمي لمدة 302 أسبوع، وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من عام 2012.

وعلى الجانب الآخر، يحتل سيليتش أعلى تصنيف عالمي في مسيرته الاحترافية حاليا بوجوده في المركز السادس، وسيصعد إلى التصنيف الخامس عالميا في حال توج باللقب غدًا، وحينها سيتراجع فيدرير إلى التصنيف السادس عالميا.

وسيتفوق نوفاك دجوكوفيتش في التصنيف الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل، ففي حال توج فيدرير باللقب سيحافظ دجوكوفيتش على تصنيفه الحالي الرابع عالميا وسيتراجع فافرينكا إلى المركز الخامس عالميا، وسيظل سيليتش في التصنيف السادس عالميا، أما في حال توج اللاعب الكرواتي باللقب، فسيصعد دجوكوفيتش إلى المركز الثالث عالميا، وسيتراجع فافرينكا إلى التصنيف الرابع وسيصعد سيليتش إلى التصنيف الخامس ويتراجع فيدرير إلى التصنيف السادس عالميا.

والجدير بالذكر أن التصنيف العالمي الذي سيصدر بعد غد سيشهد حفاظ موراي على صدارة التصنيف العالمي ووجود اللاعب الإٍسباني رافائيل نادال في المركز الثاني.