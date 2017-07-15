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وزير التنمية المحلية: سننظم مسابقة لاختيار أفضل وحدة صحية على مستوى كل محافظة

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: سننظم مسابقة لاختيار أفضل وحدة صحية على مستوى كل محافظة

02:17 م السبت 15 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

قال هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه أوصى بتركيب 225 ألف وصلة صرف صحي لـ١٩٣قرية في مختلف محافظات ، مشيرًا إلى أنه طالب كل محافظة بإعداد خريطة كاملة بجميع مرافقها وأجهزتها، لتلبية احتياجاتها.

وطالب الوزير، خلال افتتاح الدورة التدريبية لقيادات المحليات اليوم، السبت، قيادات الإدارة المحلية بإعداد خطة لوجستية للإسراع في التنمية لكل محافظة، في سبيل تحويل كل قرية من مستهلكة لمنتجة ومن مستوردة لمصدرة.

كما طالب الوزير بحصر شامل لكل مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءتها من خلال تشكيل لجان صيانة ومتابعة دورية، واعدًا بأن ينضم كل سكرتيري العموم لكل محافظة، إلى مجموعات العمل المسئولة عن برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية.

وقال الشريف، إن الوزارة ستنظم مسابقة لاختيار أفضل وحدة صحية على مستوى كل محافظة من خلال تشكيل لجان لمتابعة رفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظات، لتطبيق منظومة الثواب والعقاب، موجها الشكر لمديرية الصحة بمحافظة بني سويف لتميزها في العمل خلال الفترة الماضية.

وتطرق الوزير، في كلمته خلال الندوة إلى منظومة الطرق وطالب بتسليمه مخطط لكل محافظة بمنظومة الطرق فيها منتصف أغسطس القادم، وقال "لا يصح أن تكون تلك هي الطرق التي يسير فيها المصريون".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه في ظل غياب أرقام دقيقة لن تتقدم أي محافظة خطوة واحدة نحو التطور، قائلًا: "أتحدى أي حد يكون عنده رقم دقيق ومحدد عن قيمة الصادرات والواردات بكل محافظة"، مطالبا بضرورة توفير إحصائيات وأرقام دقيقة من أجل تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة.​

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