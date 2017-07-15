«برلمانية الوفد» تخاطب الحكومة لصرف علاوة «غير المخاطبين بالخدمة المدنية»

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قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب صلاح شوقي عقيل، بصدد تقديم مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص توضيح التساؤلات والاستفسارات العديدة التي تلقاها أعضاء الهيئة البرلمانية من جانب عدد كبير من الموظفين بعدد من الهيئات الحكومية والوزارات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

وأشار فؤاد، في بيان، اليوم، السبت، إلى أن الشكاوى أتت من عدد كبير من القطاعات العمالية بالدولة، منها الشركة القابضة لكهرباء مصر، شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لوزارة النقل، وقطاع المشروعات بوزارة الىثار، اتحاد الصناعات المصرية التابع لوزارة الصناعة وغيرها من الجهات.

وأوضح أن تلك المشكلة تفجرت في منتصف دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وتحديدا بعد أن وافق البرلمان بأغلبية الأعضاء على إقرار القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بتنظيم مسألة صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

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وأضاف أنه طال انتظار صرف تلك العلاوة وتضاربت الأقوال من جانب المسئولين حول الجدول الزمني أو الموعد المحدد لصرفها، مما خلق حالة من الضبابية حول مصير تلك العلاوة، الأمر الذي أدي إلى إزدياد حالة القلق والغضب في نفوس المخاطبين بتلك العلاوة.

وشدد على أن الحزب وهيئته البرلمانية لن يتوانو لحظة عن السعي وراء تلبية مصالح المواطن البسيط، والعمل بكل جد واجتهاد في إعطاء كل ذي حقا حقه.