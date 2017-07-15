أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«برلمانية الوفد» تخاطب الحكومة لصرف علاوة «غير المخاطبين بالخدمة المدنية»

Google+ Print
«برلمانية الوفد» تخاطب الحكومة لصرف علاوة «غير المخاطبين بالخدمة المدنية» «برلمانية الوفد» تخاطب الحكومة لصرف علاوة «غير المخاطبين بالخدمة المدنية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب صلاح شوقي عقيل، بصدد تقديم مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص توضيح التساؤلات والاستفسارات العديدة التي تلقاها أعضاء الهيئة البرلمانية من جانب عدد كبير من الموظفين بعدد من الهيئات الحكومية والوزارات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

وأشار فؤاد، في بيان، اليوم، السبت، إلى أن الشكاوى أتت من عدد كبير من القطاعات العمالية بالدولة، منها الشركة القابضة لكهرباء ، شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لوزارة النقل، وقطاع المشروعات بوزارة الىثار، اتحاد الصناعات المصرية التابع لوزارة الصناعة وغيرها من الجهات.

وأوضح أن تلك المشكلة تفجرت في منتصف دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، وتحديدا بعد أن وافق البرلمان بأغلبية الأعضاء على إقرار القانون رقم 78 لسنة 2017 الخاص بتنظيم مسألة صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

شاهد أيضا

وأضاف أنه طال انتظار صرف تلك العلاوة وتضاربت الأقوال من جانب المسئولين حول الجدول الزمني أو الموعد المحدد لصرفها، مما خلق حالة من الضبابية حول مصير تلك العلاوة، الأمر الذي أدي إلى إزدياد حالة القلق والغضب في نفوس المخاطبين بتلك العلاوة.

وشدد على أن الحزب وهيئته البرلمانية لن يتوانو لحظة عن السعي وراء تلبية مصالح المواطن البسيط، والعمل بكل جد واجتهاد في إعطاء كل ذي حقا حقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار