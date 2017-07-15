أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالصور.. محافظ الفيوم يصرف مساعدة عاجلة لأسرة شهيد البدرشين

Google+ Print
بالصور.. محافظ الفيوم يصرف مساعدة عاجلة لأسرة شهيد البدرشين بالصور.. محافظ الفيوم يصرف مساعدة عاجلة لأسرة شهيد البدرشين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم السبت، زوجة المجند سيد أحمد جمعة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة بقرية أبو صير بمكركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أمس.

DSC_0030

وقرر محافظ الفيوم صرف مساعدة عاجلة لأسرة الشهيد، وأمر بفحص الطلب المقدم منهم، وإطلاق اسمه على إحدى المدارس بمسقط رأسه تخليدًا لذكراه.

شاهد أيضا

DSC_0044

وأشار المحافظ إلى أنّ مكتبه مفتوح لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالتواصل مع المسؤولين المختصين، موضحًا أنّ الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الواجب الوطني وذويهم، تقديرًا لدور أبناءهم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، والدفاع عن أراضيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل