بالصور.. محافظ الفيوم يصرف مساعدة عاجلة لأسرة شهيد البدرشين

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استقبل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم السبت، زوجة المجند سيد أحمد جمعة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على سيارة شرطة بقرية أبو صير بمكركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أمس.

وقرر محافظ الفيوم صرف مساعدة عاجلة لأسرة الشهيد، وأمر بفحص الطلب المقدم منهم، وإطلاق اسمه على إحدى المدارس بمسقط رأسه تخليدًا لذكراه.

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وأشار المحافظ إلى أنّ مكتبه مفتوح لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالتواصل مع المسؤولين المختصين، موضحًا أنّ الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الواجب الوطني وذويهم، تقديرًا لدور أبناءهم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن، والدفاع عن أراضيه.