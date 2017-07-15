"صحة الإسكندرية": احذروا عدوى "الفاشيولا".. وخطة لمكافحة المرض

الإسكندرية – محمد البدري:

اعتمد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، خطة مكافحة مرضي الفاشيولا والبلهارسيا بقرى الظهير الريفي لمحافظة الإسكندرية، لتستمر حتى نهاية العام الجاري، من خلال إطلاق ببرنامج فعال لمكافحة الديدان المعوية يبدأ بالمسح الشامل لجميع القرى بالمحافظة وعلاج جميع الحالات المصابة أو المشتبه فيها مجانًا.

وقال حجازي في تصريح صحفي له، اليوم، إن الإصابة بمرض "الفاشيولا" تكون بتناول الخضروات الطازجة الورقية الملوثة بالطور المعدي وخاصة ذات الأوراق العريضة مثل الخس والكرنب، وليس عن طريق تناول الكبد الملوث بالديدان، كما لا تنتقل عن طريق الخضروات المطهية، ما يستلزم غسل الخضروات الورقية التي تؤكل طازجة جيدًا وتطهيرها بالخل إذا لزم الأمر، مبينًا أنه سيتم التركيز على إجراء التحاليل لجميع الأطفال من سن عام إلى 12 عامًا وعلاجهم فورًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن برنامج المكافحة لا يقتصر على اكتشاف الحالات المصابة وعلاجها بل يمتد إلى الوقاية من الإصابة بها عن طريق نشر الثقافة الصحية، وبيان طرق العدوى بواسطة المثقفين الصحيين بالوحدات الصحية، والقوافل الطبية العلاجية، كذلك يتم الاستعانة بفرق القواقع لمكافحة القواقع الموجودة بالمجاري المائية الضرورية لاستمرار دورة حياة الديدان مع التركيز على المجاري المائية في القرى التي يظهر بها حالات إصابة بالديدان المعوية.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية لتبادل نتائج التحاليل المعملية لعينات البراز بحيث يتم إبلاغ الطب البيطري في حالة وجود عينات بشرية مصابة ليقوم بدوره بالكشف على الماشية في القرى المصابة، كما يقوم الطب البيطري بإبلاغ مديرية الصحة في حالة وجود عينات ماشية مصابة لتقوم مديرية الصحة بدورها بتكثيف المسح الطبي بين المواطنين في القرى المصابة.

وردًا على سؤال حول تكلفة العلاج للمواطن الذي يتبين إصابته بالفاشيولا أو البلهارسيا أو غيرها من الديدان المعوية، أكد وكيل وزارة الصحة أن التحاليل الطبية والعلاج مجاني تمامًا، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة العلاج من الإصابة ببعض أنواع الديدان، حيث تصل تكلفة عبوة الدواء لمريض الفاشيولا إلى 100 دولار تتحملها الدولة بالكامل.

إدارة الأمراض المتوطنة: هكذا يتم المسح الشامل بحثًا عن مصابين في قرى الإسكندرية

من ناحيته قال الدكتور هشام الفيشاوي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن تنفيذ برنامج المسح الطبي الشامل للإصابة بالديدان الكبدية، يعتمد على قيام كل وحدة صحية ريفية بتقسيم القرية أو القرى الواقعة في نطاقها إلى 10 مربعات بحيث يتم أخذ 100 عينة شهريًا من كل مربع على التوالي ليتم تحليلها بمعرفة الوحدة وعلاج الحالات المصابة بالمجان، كما تأخذ إدارة الأمراض المتوطنة عينات عشوائية تتراوح بين 200 و400 عينة لتعيد تحليلها بالمعامل المركزية للأمراض المتوطنة للتأكيد على دقة العمل بالوحدات.

وأضاف "الفيشاوي" أنه في بداية كل عام دراسي، يتم جمع عينات عشوائية من أطفال بعض المدارس لتحليلها، وفي حالة تعدى نسبة الإصابات بالبلهارسيا لأي قرية 3% من العينات المسحوبة يتم تقديم العلاج لكل أهالي القرية، ضمانًا للقضاء على المرض وعدم انتشاره بين سكان القرية.