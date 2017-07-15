انطلاق فعاليات مؤتمر "جيومست 2017" في شرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

انطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي "جيومست 2017"، ويستمر لمدة 5 أيام، تحت عنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والشرق اﻷوسط".

ويقام المؤتمر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والنقل، وتنظيم المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية "SSIGE" بالشراكة مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ويعقد المؤتمر بحضور دكتور خالد محمد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث اﻹسكان والبناء، نائبًا عن وزير اﻹسكان، وكلوديو مارجوتيني الملحق الثقافي في سفارة إيطاليا في القاهرة، والدكتور عماد القاضي أكبر عالم مصري في مجال الطرق في الخارج، ومن مؤسسي مجال الطرق والنقل في العالم واللواء عبدالفتاح حلمي، المستشار اﻹعلامي للمحافظة نائبًا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات الدولية المتخصصة، منها الجمعية المصرية للانفاق التابعة للجمعية الدولية للانفاق بسويسرا "ITA" والجمعية العربية للطرق والتابعة للجمعية الدولية للطرق في أمريكا "IRF" ومجلس بحوث النقل الأمريكي "TRB" والجمعية الأمريكية للهندسة المدنية ASCE والجمعية البريطانية للهندسة المدنية "ICE" والجمعية الدولية لمراقبة السلامة الإنشائية لمنشآت البنية التحتية "ISHMII" والجمعية الدولية للرصف والأسفلت والجمعية الدولية لمقاولي تنفيذ الأعمال الأساسية العميقة وعدد من الجمعيات والاتحادات الدولية المتخصصة في مجال الإنشاءات والبنى التحتية المستدامة، وشارك الفعاليات خبراء محليين دوليين من 60 دولة.

وقال هاني فاروق شحاتة المدير التنفيذي للمجموعه المصريه للهندسه الجيوتقينية والبنية التحتية و أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش التطورات العالمية في مجال اﻹنشاءات والبنية التحتية لزيادة معدلات النمو والمشروعات القومية، وأيضًا عرض بعض المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بما فيها العاصمة اﻹدارية الجديدة ومحور قناه السويس.

وتوقع شحاتة، زيادة نمو قطاع اﻹنشاءات في مصر ليرتفع من 70% بقيمة 7.2 مليارات دولار سنة 2017 إلى مليار دولار، بحلول عام 2020، ما يجعل مصر تستدعي التكنولوجيا والآليات الحديثة في العمل.