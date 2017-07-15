الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

كتبت- مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس غداً الأحد، حار على السواحل الشمالية، وشديد الحراراة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليللا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة - في بيان لها - أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، و الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 40

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 31

بورسعيد 25 33

دمياط 25 33

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 28 40

السويس 28 41

العريش 21 37

نخل 18 41

طابا 25 40

الطور 25 39

مرسى علم 28 38

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 28 38

رفح 23 36

كاترين 21 34

سيوة 27 41

المنيا 24 41

الفيوم 25 40

رأس سدر 25 40

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 28 40

أسيوط 26 42

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 27 44

شلاتين 29 44

حلايب 31 42

الوادى الجديد 25 43

قنا 28 43

نويبع 28 41

السلوم 23 35​