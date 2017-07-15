قال لكِ أنه "غير مستعد" للارتباط لكنه مازال يلاحقك.. تعرفي على مشاعره

قال لكِ أنه "غير مستعد" للارتباط لكنه مازال يلاحقك

كتبت- هاجر حاتم:

قد تعتقدين أن الأمور بدت واضحة عندما تبدأين في الخوض بعلاقة جديدة، وأصبح كل شئ على ما يرام، إلى أن تبدأ الأمور بأخذ مساراتها الجدية، فتجدينه يصدمك بقول "مش مستعد دلوقتي"، ثم تحاولين الابتعاد، فتتفاجئين أنه مازال يلاحقك ويحاول مكالمتك.

- يرجع ذلك للكثير من الأمور، منها أن الرجل ربما لا يشعر بشكل كافٍ أنك الشريكة التي يريد أن يكمل معها حياته، وهذا يفسر تردده وهروبه كلما جاءت سيرة الارتباط الجاد بينكما، لهذا يقول لك أنه غير مستعد ولكنه لم يرفض رفض تام، حتى يبقي الباب مفتوحًا إلى أن يتأكد من مشاعره ورأيه اتجاهك، وفقًا لما ذكره موقع youqueen.

- هناك بعض الرجال لديهم خوف كبير من "التعلق والارتباط" بسبب مسئوليات الزواج، والإنجاب.

- ربما يعجبه فكرة الرجل الأعزب، وما يتبعها من حرية في التعامل مع الفتيات الأخريات.

- التوقيت الخاطئ يعتبر أحد أهم العوامل التي تجعل الرجل متردد في قراره، فربما يعتقد أنه ليس الوقت المناسب لبدء علاقة جديدة، ربما يركز في عمله أكثر، أو خارج من علاقة فاشلة ويخاف من الدخول في علاقة جديدة في الوقت الحالي.

لهذا ننصحك عزيزتي الفتاة أنه في تلك الحالة يجب أن تتفهمي الأسباب جيدًا، ولا تخوضي في العلاقة بشكل أكبر حتى لا تمتلكي الكثير من المشاعر اتجاهه، واترك المساحة له حتى يدرك قراره المحدد بشأن علاقتكما دون الحاح منك.