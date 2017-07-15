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لأول مرة عمرو دياب يرتدي "موضة قديمة" ..تعرف على أصل قميصه الهاواي

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مصراوي Masrawy

لأول مرة يرتدي "موضة قديمة" ..تعرف على أصل قميصه الهاواي

01:43 م السبت 15 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

للمحجبات.. كيف تختارين إطلالة الشاطئ لهذا الصيف؟

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للمحجبات.. كيف تختارين إطلالة الشاطئ لهذا الصيف؟

 

كتب - هشام عواض:

ظهر النجم عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد "معدي الناس"، مرتديًا قمصًا لافتًا ومرسوم عليه أشجار ونمور، وهو القميص المعروف باسم "هاوي" أو ألوها"، والذي يمتد موضته إلى عشرات السنوات إلا أنه انتشر خلال السنوات القليلة الأخيرة وارتداه عدة مشاهير منهم باراك أوباما والممثل الكوميدي جيم كاري.

ويتميز هذا القميص بالألوان الصارخة النابضة بالحياة والمزينة بنقوش الزهور لتمنح الرجل طلة صيفية جذابة تتماشى مع أجواء المرح والانطلاق في الصيف، بحسب موقع "refinery29".

ويسمى قميص هاواي باسم "ألوها" أيضاً ويتميز بالأكمام القصيرة والياقة العالية والبساطة في التفصيل، وصممه خياط ياباني في هونولولو عاصمة هاواي عام 1935م، واستوحى تصميمه من حيث المطبوعات وخامته الحريرية من الأزياء اليابانية.

ونال القميص شهرة واسعة في هاوي وحمل اسمها، ومنها انتشرت شعبيته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولمناطق عديدة حول العالم. وبعد سنوات قليلة ارتداه العمال والعسكريين الأمريكيين في هاواي بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع السنوات خفتت شعبية القميص إلا أن عادت في عام 2013 بعدما ارتداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفي ربيع عام 2016، ظهرت مجموعة سورف ساوند للرجال من دار "سانت لوران" للأزياء، ومنذ أيام ارتداه الهضبة عمرو دياب وهو ما يشير إلى انتشار موضته في خلال الصيف.

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مصراوي Masrawy

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