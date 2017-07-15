حسام البدري: لن أسمح لحجازي باللعب مرة أخرى في الأهلي

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد حجازي مدافع الفريق، لن يشارك في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الاثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الـ34 "الأخيرة" بالدوري الممتاز.

وانتقل أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ «التحرير»،"مستحيل أن أسمح لحجازي باللعب مرة أخرى في الأهلي، أريد لاعبين لديهم الرغبة وفي كامل تركيزهم بهذه المباراة، وهو ليس معنا لقد إختار طريق آخر، كما هذا الإختيار مسيطر عليه بكل جوارحه".

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وأاضاف حسام البدري: "ثم أني علمت أيضا أنه لن لا يطيق صبرًا حتي القمة للبقاء لأنه سيخضع لكشف طبي في وست بروميتش ألبيون خلال الساعات القادمة".

وإختتم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كلامه قائلا: "حتي لو كان لم يسافر وبقى في القاهرة كنت لن أسمح أيضًا له باللعب، أحمد حجازي أصبح صفحة من الماضي بالنسبة للجهاز الفني".