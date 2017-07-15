البدري غاضبًا من حجازي: ماذا أفعل للاعب قال لو لم أرحل لن أستطيع العطاء؟

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد مسئول في القلعة الحمراء بداية من المهندس محمود طاهر رئيس النادي نهاية به، موافق على رحيل أحمد حجازي مدافع الفريق، في هذا التوقيت الصعب والبالغ في الخطورة، ولكن اللاعب مصمم ومصر بطريقة غريبة للغاية.

وانتقل أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو. (طالع التفاصيل)

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وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "منذ أسبوع واللاعب يلح ويصر بطريقة غريبة ولا حديث له معنا إلا عن السماح له بالرحيل، حتى إنه قال بالنص "إنها الفرصة الأخيرة لي للعب في أوروبا وإنجلترا.. وأخشى إن لم يوافق الأهلي لا أستطيع العطاء بعد ذلك".

وأضاف حسام البدري: "بعد كلامه هذا كان لا ينبغي أن نبقي عليه، أو نجبره بالالتزام معنا، لأنه يجب أن يكون لديه رغبة وإرادة باللعب معنا، لكن إكراهه على البقاء واللعب كان فيه مخاطرة لنا".